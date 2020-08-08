” حرس الحدود” ينقذ مواطنَين تعطل قاربهما بعرض البحر أثناء رحلة صيد في جازان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 74 زيارة

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بالموسم في جازان مواطنَين تعطل قاربهما في عرض البحر، غرب جبل المقعد، أثناء رحلة الصيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن المواطنين الآن بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) عند طلب المساعدة.