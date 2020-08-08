الصحة : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 11:14 مساءً - تواصل وزارة الصحة جهودها للتصدي لجائحة كورونا كوفيد 19 والبحث عن اللقاح الفاعل وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين “حفظهما الله” التي لم تأل جهداً وبذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على ثرى بلادنا الطاهر. ففد أكدت الصحة استمرار تجاربها وأبحاثها في هذا المجال. وأعلنت عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار إتفاقية التعاون بين المملكة والصين تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.

وأبانت الصحة أنه جاري حالياً وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، حيث نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين، وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح

a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine على 108متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 وحتى 27 مارس 2020، تضمنت 3 جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية)، كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 وحتى 16 أبريل 2020. وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة)، حيث أظهرت هاتين المرحلتين فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين وإستجابة مناعية جيدة في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة وخصوصاً مع جرعات اللقاح المنخفضة، وقد تم نشر نتائج الدراستين في مجلة اللانست العلمية المحكمة.

وأوضحت الصحة أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة وعلى أعداد كبيرة بعد أن تم التأكد من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف الدراسة التي ستنفذ في المملكة على 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء من هم فوق سن 18 عام وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين الأولى سيتم إعطائهم جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم والذين سيتم إعطائهم اللقاح منزوع المواد الفعالة منه Placebo.

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لافتةً أن الفرق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية. حيث ستكون المتابعة عبر الزيارات المباشرة مع الأطباء المشاركين في الدراسة وإجراء التحاليل المناعية اللازمة إضافة إلى استخدام وسائل المتابعة الإلكترونية.

وأشارت الصحة أن العمل يجري حالياً لتهيئة وإجراء الاستعدادت للبدء في 3 مدن رئيسة هي الرياض والدمام و مكة المكرمة وذلك في 4 تجمعات صحية وهي التجمع الصحي الأول بالرياض و التجمع الصحي الثاني بالرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن إطلاق الدراسة في القريب العاجل.

‏‫تأتي هذه الخطوة استمراراً للدراسات والأبحاث التي تجريها في هذا المجال، حيث قامت الصحة مؤخراً وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا الجديد.