ضبط ٥٥٥ شاحنة ورصد ٢٨٥ مخالفة بمدينة الرياض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 11:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 45 زيارة

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم (السبت)، عن استمرار تنفيذ حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل العاصمة، وذلك بتوجيهات من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر.

وأوضحت أن الحملة تأتي بالشراكة مع هيئة النقل العام وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث شملت حتى الآن ضبط ٥٥٥ شاحنة ورصد ٢٨٥ مخالفة، وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

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كما جاءت المخالفات المرصودة في 18 موقعاً مختلفاً في مدينة الرياض، والتي تضمّنت مخالفات: “رمي مخلفات، مخالفة أنظمة النقل، وقوف مخالف، عدم استخراج رخصة تشغيل”.