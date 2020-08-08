، الاحتراف تحدد فترات التسجيل للاعبين المحترفين والمواليد لموسم 2020 / 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد فترتي التسجيل الأولى والثانية للاعبين المحترفين والمواليد للموسم الرياضي المقبل 2020-2021 ولجميع الدرجات.

فقد حددت لجنة الاحتراف بداية فترة التسجيل الصيفية للموسم القادم ابتداءً من 15 أغسطس الجاري وتستمر حتى 25 من شهر أكتوبر المقبل بالنسبة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيما تنتهي في اليوم الأخير من شهر أكتوبر لأندية دوري الدرجة الأولى في حين ستكون نهاية فترة الانتقالات بالنسبة لأندية الدرجة الثانية في السادس من نوفمبر المقبل.

بينما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الحادي عشر من يناير القادم 2021 وتنتهي في السابع من فبراير من العام ذاته.الاتحاد السعودي لكرة القدم