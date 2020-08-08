محمد بن مسعود - الدمام - 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 11:02 PM شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع في الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع في الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية وامرأتين من جمهورية مدغشقر، وامرأة أخرى من جمهورية باكستان؛ اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور، وضُبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لترًا من الخمور، وآخر سعة 30 لترًا، و(96) قارورة مسكر مهيأة للترويج، وجرى إيقافهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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