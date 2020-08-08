، النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي وإثارة التعصب الديني ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد وجهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادا على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وحذر المصدر من ممارسة السلوكيات الخارجة عن الثوابت الوطنية والمثيرة للفتنة بين أفراد المجتمع الواحد ونشر الأفكار المنحرفة والداعية إلى الكراهية أو التمييز والتحريض، مشدداً أن النيابة العامة لن تألوا جهداً في ملاحقة العابثين والخارجين على القانون، ومذكراً أن جهات الرصد في النيابة العامة تتابع وتراقب كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية واللُحمة المجتمعية والسلم الاجتماعي .النيابة العامة