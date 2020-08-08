محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 160.220 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62.042 إصابة مؤكدة و1.340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.920.369 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 160.220 حالة وفاةفيروس كورونا الجديد "كورونا" ينقل عدواه إلى 62.042 أمريكيًّا جديدًا.. ويقضي على 1.340 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-08 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62.042 إصابة مؤكدة و1.340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.920.369 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 160.220 حالة وفاة Advertisements 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 10:14 PM عدد الوفيات بلغ 160.220 عدد الوفيات بلغ 160.220 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62.042 إصابة مؤكدة و1.340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.920.369 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 160.220 حالة وفاة ، "كورونا" ينقل عدواه إلى 62.042 أمريكيًّا جديدًا.. ويقضي على 1.340 ،

المصدر : الخليج 365

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