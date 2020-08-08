أتربة مُثارة وانخفاض في مدى الرؤية على بعض مدن تبوك

تستمر الحالة حتى الثامنة مساءً..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وأشار التنبيه إلى أن تلك الحالة الجوية، تشمل مدن «تبوك، والبدع، وتيماء، وحقل»، لافتًا إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.
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