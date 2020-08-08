«جمعية قلبي» تستهدف المرضى من ذوي الدخل المحدود

نفذت «جمعية قلبي»، بالتنسيق مع شركائها من مزودي الخدمة الصحية في القطاع الخاص ومع بداية انطلاقتها منتصف عام 2020، عمليات جراحية وقساطر قلبية عدة، لـ9 حالات مرضية طارئة لمرضى محتاجين من ذوي الدخل المحدود.

وتأسست «جمعية قلبي» في ١٦ / ٦ / ١٤٤٠هـ، بتصريح رقم ١١١٩ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سليمان المسعود: إن هذه العمليات تأتي في إطار مشروع «قلبي» لإجراء العمليات الجراحية للقلب والذي يستهدف 100 مريض من ذوي الدخل المحدود «كبارًا وصغارًا»، كما يهدف إلى تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية، وبما يسهم في التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي في ظل جائحة مرض كوڤيد ١٩.

Advertisements

وأشار إلى أن الجمعية وقعت منذ انطلاقتها في منتصف هذا العام ثلاثَ اتفاقيات صحية نوعية بمزايا نسبية، لتأمين العلاج والخدمات الطبية عالية الجودة لهذه الفئة الغالية على نفوسنا.

ومن جانبه، ذكر المدير التنفيذي للجمعية، البروفسور عبدالله الجارالله أن «جمعية قلبي» الصحية تنطلق وفق توجّهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى ضمن برامجها العلاجية إلى بناء شراكات ذكية مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، لتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وفي هذا الإطار دعا البروفسور الجارالله جميع أفراد المجتمع إلى دعم برامج جمعية قلبي حتى تحقق أهدافها المنشودة في تعزيز صحة المجتمع وبناء منظومة صحية تتيح للمرضى المحتاجين فرص العلاج لمختلف أمراض القلب من خلال التوسع في الشراكات مع المستشفيات والمراكز الصحية، وأهاب بجميع الممارسين الصحيين للانخراط في مجال العمل الخيري والتعاون مع الجمعية في الفرص التطوعية المتوفرة، كما تدعو المتخصصين في مجال الإعلام والتسويق وتنمية الموارد المالية للتعاون معها لاستدامة أعمالها وبرامجها العلاجية والمجتمعية.