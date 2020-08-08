تحذير من أمطار وتساقط للبرد وجريان للسيول بعسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، على منطقة عسير.

وشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات (أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والبرك وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير)؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ١٠ مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر المُصاحَبة للحالات الماطرة.

Advertisements

وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، مشددًا على عدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

ونوَّه المتحدث بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.

اقرأ أيضًا:

علي الحربي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة