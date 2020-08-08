بالفيديو.. قبلة «سولاف» لوالدها من وراء زجاج العزل الصحي تأسر قلوب المتابعين

بعد إصابتها بفيروس كورونا
ظهرت الطفلة سولاف الرويزن في مقطع فيديو أثار الشجون والأسى في قلوب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنه يتعلق بالإجراءات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.. تلك الإجراءات التي حالت دون تقبيل الأب لطفلته إلا من وراء حجاب.
وأظهر مقطع الفيديو الطفلة داخل غرفة العزل الصحي، وهي تحيي والدها عبر الفاصل الزجاجي للأبواب المغلقة. وقد تم تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع؛ نظرًا إلى ما يحمله من معاني الشوق والأبوة في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة.
وفي تعليق لقناة «الإخبارية»، قالت الطفلة سولاف: «كانت إصابتي بفيروس كورونا خفيفة وبسيطة، وشعرت بكحة خفيفة فقط»، مشيرةً إلى أنها نشرت المقطع عفويًّا وليس طلبًا للشهرة.
وأضافت أنها أكملت مدة الحجر الصحي، ونصحت الأطفال في مثل سنها بالوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالسلوكيات الصحية، مع الحرص على التباعد الاجتماعي واستخدام معقم اليدين ولبس الكمامات.
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