أرقام وتفاصيل.. «أمانة الجوف» تكشف عن خدماتها للمواطنين بعطلة العيد

واصلت الإدارات الخدمية بأمانة منطقة الجوف أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ونفذت إدارة الرقابة الصحية 872 جولة أسفرت عن إغلاق 7 منشآت، وتحرير 45 مخالفة، ومصادرة 120 طبق حلوى مجهول المصدر، وإغلاق 43 بلاغًا.

وبلغ إجمالي رُخص البناء التي أصدرتها الأمانة خلال تلك المدة 27 رخصة: 21 سكنية، و3 تجارية، واثنتان سكنيتان تجاريتان، وواحدة حكومية. أما إدارة الرخص المهنية فأصدرت 282 رخصة تجارية، كما أنهت نقل ملكية 22 رخصة، و52 طلب رخصة قديمة، كما ألغت 5 رخص، وعدلت أربعًا، وجددت اثنتين.

من جانبها أنهت إدارة صيانة الكهرباء والإنارة صيانة 8 متنزهات، و479 وحدة إنارة، و50 محولًا، فيما أنجزت إدارة صيانة الطرق والمرافق سفلتة 15 ألف متر مربع، ورصف 1500 متر مربع، بجانب ترقيع حفر بمساحة 2500 متر مربع.

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وتمكَّنت إدارة النظافة من رفع 7846 طنًّا من النفايات، وأكثر من 3 آلاف متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء؛ وذلك من خلال 662 كادرًا، و119 آلية ومُعدَّة، وطهَّرت وعقَّمت 325 موقعًا، ونظَّفت وطهَّرت 495 موقعًا من مخلفات الذبائح.

أما الإدارة العامة للإصحاح البيئي فأنهت تطهير عدد من الحاويات باستخدام 216 لترًا من المعقمات، و75 لتر رذاذ متناهٍ، فيما نفَّذ مختبر أمانة الجوف 72 جولة، وبلغ عدد العينات المفحوصة 458 عينة: 447 سليمة و11 غير سليمة، كما أتلفت الإدارة 68 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح ذلك المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في جميع الأنشطة التابعة للأمانة.

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