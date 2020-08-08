النيابة العامة تحدد 9 حالات يكون السائق فيها متعديًا بالحوادث المرورية

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت، أنه حال ترتب على حادث مروري «حق عام»، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال فور وقوع الحادث، على أن تُشعر النيابة العامة به، وترفع إليها ملف القضية؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت النيابة العامة إنفوجرافًا قالت فيه: في الحادث الذي ينتج عنه إصابة مدة الشفاء منها 15 يومًا فأقل يعد المتسبب متعديًا في الحالات التالية: «قيامه بممارسة التفحيط ـ قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مُسْكِر أو مخدِّر أو عقاقير محذّر من القايدة تحت تأثيرها ـ تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأخضر ـ قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس ـ تجاوز السرعة المحددة ـ عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالات الطوارئ على الطرق العامة ـ عدم تغطيته وتثبيته للحمولة المنقولة ـ انشغاله عن الطريق أثناء القيادة».

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