«تعليم الرياض» تُنهي تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية

خطة تسليم المتوسطة والثانوية تُنفَّذ هذا الأسبوع
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس الابتدائية الحكومية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت الإدارة أنه في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
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