السعودية اليوم / مصرع 11 شخصاً جراء حريق في مبنى سكني في تشيك



براغ 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

قضى 11 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال، جراء حريق اندلع اليوم في مبنى سكني في شرق تشيكيا قرب الحدود مع بولندا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء التشيكي لوكاس بوب في تصريح إن الحريق اندلع في شقة في الطابق الحادي عشر، مضيفاً أن ستة أشخاص قضوا في هذا الطابق بينهم ثلاثة أطفال.

وأبان بوب أن فرق الإطفاء وصلوا سريعاً جداً إلى الموقع، لكن ألقى خمسة أشخاص بأنفسهم من نافذة في الطابق الثاني عشر وقضوا.

وذكر أن الحريق ، مشيراً إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

// انتهى //

22:36ت م

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