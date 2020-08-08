السعودية اليوم / تونس تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس 22 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1678 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.

// انتهى //

22:20ت م

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تونس 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية، منها عشر إصابة محلية.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1678 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.// انتهى //22:20ت م0122

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