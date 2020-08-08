السعودية اليوم / تشيلي تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



سانتياغو 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في تشيلي ارتفاعاً في حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 371,023 حالةً، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف و11 حالةً، وبلغ عدد المتعافين من المرض 344 ألف و 133 شخصاً​.

// انتهى //

21:45ت م

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سانتياغو 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في تشيلي ارتفاعاً في حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى أكثر من 10 آلاف حالة، بعد وفاة 53 شخصاً.وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 371,023 حالةً، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف و11 حالةً، وبلغ عدد المتعافين من المرض 344 ألف و 133 شخصاً​.// انتهى //21:45ت م0119

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