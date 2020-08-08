السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطنيَن تعطل قاربهما بعرض البحر أثناء رحلة صيد



الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع حرس الحدود بالموسم، بمنطقة جازان، تمكنت اليوم من إنقاذ مواطنين، تعطل قاربهما في عرض البحر، غرب جبل المقعد أثناء رحلة الصيد، وقطر القارب إلى المرسى، وهما بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) عند طلب المساعدة.

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21:39ت م

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