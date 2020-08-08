السعودية اليوم / أيرلندا تسجل أعلى عدد من الإصابات بكوفيد-19 منذ مطلع مايو



دبلن 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

سجلت أيرلندا 174 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة بالمرض منذ مطلع شهر مايو وبزيادة عن 98 حالةً سُجلت أمس، و 58 حالةً في المتوسط سُجلت يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

وقال كبير الأطباء رونان جلين إن 118 حالةً من الحالات الجديدة مرتبطة بالمقاطعات الثلاث التي أعيد فيها فرض بعض القيود على التنقل يوم الجمعة عقب ارتفاع في الحالات هناك وهي كيلدير ولاويس وأوفالي.

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21:27ت م

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