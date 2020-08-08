السعودية اليوم / المغرب تسجل 1345 إصابة و 19 وفاة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب 1345 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 480، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 22190 بعد تعافي 642 شخصاً.

// انتهى //

20:53ت م

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الرباط 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1345 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 32007.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 480، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 22190 بعد تعافي 642 شخصاً.// انتهى //20:53ت م0110

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