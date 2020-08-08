السعودية اليوم / اليونان تسجل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى أنه سُجلت حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة.

// انتهى //

20:45ت م

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أثينا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 5421 إصابةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى أنه سُجلت حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة.// انتهى //20:45ت م0107

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