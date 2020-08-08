السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



سنغافورة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس

سجلت سنغافورة 132 إصابة جديدة بفيروس

واستقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض - حسب وزارة الصحة - عند 27 حالةً، بينما تعافى 48583 شخصاً، ولا يزال 145 مريضاً في المستشفيات، ومعظمهم في حالة مستقرة أو في تحسن.

// انتهى //

20:44ت م

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سنغافورة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت سنغافورة 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 54,929 حالةً.واستقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض - حسب وزارة الصحة - عند 27 حالةً، بينما تعافى 48583 شخصاً، ولا يزال 145 مريضاً في المستشفيات، ومعظمهم في حالة مستقرة أو في تحسن.// انتهى //20:44ت م0106

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