السعودية اليوم / الجزائر تسجل 538 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في يوم واحد



الجزائر 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 1293 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 416 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 24083 حالة.

// انتهى //

19:52ت م

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الجزائر 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 538 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 34693 حالة .وكشف جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 1293 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 416 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 24083 حالة.// انتهى //19:52ت م0102

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