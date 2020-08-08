شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مقيمين يصنعون ويروجون الخمور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع في الدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين، من الجنسية الهندية وامرأتين من جمهورية مدغشقر وامرأة أخرى من جمهورية باكستان، اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور، وضبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لتراً من الخمور، وآخر سعة 30 لتراً، و(96) قارورة مُسكر مهيأة للترويج، وجرى إيقافهم وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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