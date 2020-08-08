شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مواطنيَن تعطل قاربهما في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل
وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) عند طلب المساعدة.
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