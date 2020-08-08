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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمنت تدريبات أبيض العاصمة التي حضرها رئيس النادي خالد البلطان تمارين إحماء خفيفة، وتدريبات لياقية لرفع معدلات اللياقة وسط اللاعبين.
ووزّع المدير الفني للفريق البرتغالي كايشينيا اللاعبين لمجموعات عدة، طبَّقت تدريبات فنية متنوعة، تمثلت في الاستلام والتسليم، والتحكم بالكرة، تلاها تقسيمة تكتيكية، شهدت تطبيق جُمل عدة.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 09:56 PMبحضور البلطان.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة التعاون
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمنت تدريبات أبيض العاصمة التي حضرها رئيس النادي خالد البلطان تمارين إحماء خفيفة، وتدريبات لياقية لرفع معدلات اللياقة وسط اللاعبين.
ووزّع المدير الفني للفريق البرتغالي كايشينيا اللاعبين لمجموعات عدة، طبَّقت تدريبات فنية متنوعة، تمثلت في الاستلام والتسليم، والتحكم بالكرة، تلاها تقسيمة تكتيكية، شهدت تطبيق جُمل عدة.
، بحضور البلطان.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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