محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل وفاة واحدة خلال 24 ساعة سجَّلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 5.421 إصابة. وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان فيبيان اليوم السبت أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 09:59 PM تسجيل وفاة واحدة خلال 24 ساعة Advertisements 152 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في اليونان ترتفع إلى 5.421 152 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في اليونان ترتفع إلى 5.421 سجَّلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 5.421 إصابة. وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان فيبيان اليوم السبت أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، 152 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في اليونان ترتفع إلى 5.421 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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