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سجل المغرب 1.345 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 32.007.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 480.
وأضافت أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 22.190 بعد تعافي 642 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 09:55 PM
إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع إلى 32.007
سجل المغرب 1.345 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 32.007.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 480.
وأضافت أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 22.190 بعد تعافي 642 شخصًا.
، "كورونا" يغزو 1.345 مغربيًا ويقتل 19 خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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