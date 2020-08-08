محمد بن مسعود - الدمام - "دياب" نفى مسؤوليته عن أزمات البلاد أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم (السبت)، أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت. ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد". ونفى مسؤوليته عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.احتجاجات لبنان انفجار بيروت 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 09:14 PM "دياب" نفى مسؤوليته عن أزمات البلاد Advertisements رئيس وزراء لبنان يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة رئيس وزراء لبنان يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم (السبت)، أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت. ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد". ونفى مسؤوليته عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان. الكلمات المفتاحية ، رئيس وزراء لبنان يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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