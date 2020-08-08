شكرا لقرائتكم خالد الفيصل يقدم تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-08 خالد الفيصل يقدم تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازية لذوي الطفل أحمد مسلط السبيعي ووالديه الذين وافته المنية غرقاً في مستنقع للمياه في وادي رنية. وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



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