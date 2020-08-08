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فيديو.. الخثلان يوضح حكم قص المرأة لشعرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم قص المرأة لشعرها.
وقال الخثلان خلال حواره عبر برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة: “لا بأس أن تقص المرأة شعر رأسها بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالرجل”.
واستدل الخثلان بجواز قص المرأة لشعرها وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن من شعورهن.
وختم الشيخ سعد الخثلان بقوله: “إنه يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها بشرط ألا تتشبه بالرجل”.
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