استقبال طلبات القبول الاحتياطي بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل طلبات القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، حتى الثلاثاء 21 ذي الحجة الحالي، على أن تعلن النتائج السبت 25 من الشهر نفسه.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاما، والمتقدمة 30 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وبين العمري أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، و50% القدرات العامة، مشيرا إلى أن جميع إجراءات القبول الكترونية بدءا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وستكون عبر البوابة الالكترونية للجامعة من خلال الرابط المخصص.

وأعلنت الجامعة نتائج القبول الرئيس للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة 6558، وتضمنت المرحلة الرئيسة تقديم عدد من الخدمات الالكترونية، حيث أجيب على 930 طلبا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما عولج 322 طلبا الكترونيا للمتقدمين والمتقدمات، والرد على 280 اتصالا هاتفيا.