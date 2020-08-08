حرس الحدود يخلي بحارا تركيا توعك على متن سفينة

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغا عن تعرض بحار - تركي الجنسية - على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال (STI AQUA)، لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل.
وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ حدد موقع السفينة، حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد أنه جرى إخلاء المريض أمس الأول إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، ونقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحالته الصحية مستقرة، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
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