شكرا لقرائتكم خبر «لغة العصر» بأكاديمية فنون تعليم الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أكاديمية الفنون الثقافية بإدارة تعليم محافظة الطائف البرنامج التدريبي عن بعد «لغة العصر» عبر منصة زوم للجنسين.

وتطرق البرنامج في الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين أساسيات لغة العصر وتزويدهم بأهم المفاهيم والأسس وكل جديد في هذا الجانب وصقل مهاراتهم وتنميتها.

وتهدف الأكاديمية إلى أن تكون منصة تدريبية تنظم عددا من البرامج التدريبية المنوعة، يقدمها نخبة من المختصين بهدف رفع المستوى الثقافي والمهاري للمتدربين والارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في المملكة.

يذكر أن أكاديمية الفنون الثقافية بتعليم الطائف، أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية عبر القاعة الافتراضية.