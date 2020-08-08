«لغة العصر» بأكاديمية فنون تعليم الطائف

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وتطرق البرنامج في الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين أساسيات لغة العصر وتزويدهم بأهم المفاهيم والأسس وكل جديد في هذا الجانب وصقل مهاراتهم وتنميتها.
وتهدف الأكاديمية إلى أن تكون منصة تدريبية تنظم عددا من البرامج التدريبية المنوعة، يقدمها نخبة من المختصين بهدف رفع المستوى الثقافي والمهاري للمتدربين والارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في المملكة.
يذكر أن أكاديمية الفنون الثقافية بتعليم الطائف، أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية عبر القاعة الافتراضية.
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