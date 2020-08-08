شكرا لقرائتكم خبر 1469 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1492 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
287,262 إجمالي الحالات
33,692 الحالات النشطة
250,440 المتعافون
3130 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
101 الرياض
61 المدينة المنورة
52 خميس مشيط
47 جازان
47 الدمام
46 الهفوف
44 أبها
43 جدة
41 تبوك
41 رفحا
40 مكة المكرمة
39 بريدة
27 نجران
27 ظهران الجنوب
26 سراة عبيدة
24 وادي الدواسر
22 الطائف
20 بارق
20 حائل
20 حفر الباطن
20 المبرز
19 بيشة
18 الحرجة
18 بيش
17 خليص
17 صامطة
15 سبت العلاية
15 البشائر
14 أبوعريش
14 الكامل
14 تثليث
13 ينبع
13 الظهران
13 رجال ألمع
12 المجاردة
12 النماص
10 العيدابي
10 عرعر
10 عنيزة
10 العقيق
10 السليل
10 الخرج
9 عفيف
9 الزلفي
9 الأرطاوية
9 أحد المسارحة
9 القنفذة
9 المذنب
9 ساجر
8 الجبيل
8 قلوة
8 حريملاء
8 الليث
8 الوجه
7 الأسياح
7 الخبر
7 الدوادمي
7 البدائع
7 ضرما
7 شرورة
7 النعيرية
7 الخفجي
7 المظيلف
6 النبهانية
6 الرس
6 البجادية
6 خيبر
6 أملج
6 العلا
6 أضم
5 الطوال
5 بدر الجنوب
5 مليجة
5 عيون الجواء
5 رياض الخبراء
5 صبيا
4 ثول
4 القوارة
4 البرك
4 أحد رفيدة
4 رابغ
4 بقيق
4 القحمة
4 مهد الذهب
4 حوطة بني تميم
4 فيفا
4 الحجرة
4 ثريبان
4 راس تنورة
3 سكاكا
3 الدلم
3 نمرة
3 القريات
3 الحناكية
3 الحريق
3 العويقيلة
3 وادي الفرع
2 الشعبة
2 بطحاء
2 الدائر
2 الشنان
2 الدرب
2 شواق
2 الباحة
2 القطيف
2 تبالة
2 ضرية
2 القوز
2 صفوى
2 دومة الجندل
2 المزاحمية
2 العيص
2 الدرعية
2 قرية العليا
2 الفرشة
1 رفائع الجمش
1 الرين
1 فرسان
1 عريعرة
1 الرويضة
1 الخاصرة
1 المجمعة
1 وادي بن هشبل
1 محايل
1 الخرمة
1 صوير
1 الشملي
1 الغزالة
1 نفي
1 العيون
1 تربة
1 تيماء
1 حقل
1 طبرجل
1 ليلى
1 القويعية
1 البكيرية
1 مرات
1 مركز حدود الحديثة
1 القرى
1 الحمنة
1 أم الدوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.