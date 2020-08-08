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1469 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1492 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 1492 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 287,262 حالة، منها 33,692 حالة نشطة، بينها 1828 حالة حرجة.

287,262 إجمالي الحالات

33,692 الحالات النشطة

250,440 المتعافون

3130 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

101 الرياض

61 المدينة المنورة

52 خميس مشيط

47 جازان

47 الدمام

46 الهفوف

44 أبها

43 جدة

41 تبوك

41 رفحا

40 مكة المكرمة

39 بريدة

27 نجران

27 ظهران الجنوب

26 سراة عبيدة

24 وادي الدواسر

22 الطائف

20 بارق

20 حائل

20 حفر الباطن

20 المبرز

19 بيشة

18 الحرجة

18 بيش

17 خليص

17 صامطة

15 سبت العلاية

15 البشائر

14 أبوعريش

14 الكامل

14 تثليث

13 ينبع

13 الظهران

13 رجال ألمع

12 المجاردة

12 النماص

10 العيدابي

10 عرعر

10 عنيزة

10 العقيق

10 السليل

10 الخرج

9 عفيف

9 الزلفي

9 الأرطاوية

9 أحد المسارحة

9 القنفذة

9 المذنب

9 ساجر

8 الجبيل

8 قلوة

8 حريملاء

8 الليث

8 الوجه

7 الأسياح

7 الخبر

7 الدوادمي

7 البدائع

7 ضرما

7 شرورة

7 النعيرية

7 الخفجي

7 المظيلف

6 النبهانية

6 الرس

6 البجادية

6 خيبر

6 أملج

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6 العلا

6 أضم

5 الطوال

5 بدر الجنوب

5 مليجة

5 عيون الجواء

5 رياض الخبراء

5 صبيا

4 ثول

4 القوارة

4 البرك

4 أحد رفيدة

4 رابغ

4 بقيق

4 القحمة

4 مهد الذهب

4 حوطة بني تميم

4 فيفا

4 الحجرة

4 ثريبان

4 راس تنورة

3 سكاكا

3 الدلم

3 نمرة

3 القريات

3 الحناكية

3 الحريق

3 العويقيلة

3 وادي الفرع

2 الشعبة

2 بطحاء

2 الدائر

2 الشنان

2 الدرب

2 شواق

2 الباحة

2 القطيف

2 تبالة

2 ضرية

2 القوز

2 صفوى

2 دومة الجندل

2 المزاحمية

2 العيص

2 الدرعية

2 قرية العليا

2 الفرشة

1 رفائع الجمش

1 الرين

1 فرسان

1 عريعرة

1 الرويضة

1 الخاصرة

1 المجمعة

1 وادي بن هشبل

1 محايل

1 الخرمة

1 صوير

1 الشملي

1 الغزالة

1 نفي

1 العيون

1 تربة

1 تيماء

1 حقل

1 طبرجل

1 ليلى

1 القويعية

1 البكيرية

1 مرات

1 مركز حدود الحديثة

1 القرى

1 الحمنة

1 أم الدوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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