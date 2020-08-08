1469 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1492 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1492 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 287,262 حالة، منها 33,692 حالة نشطة، بينها 1828 حالة حرجة. 287,262 إجمالي الحالات 33,692 الحالات النشطة 250,440 المتعافون 3130 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن 101 الرياض 61 المدينة المنورة 52 خميس مشيط 47 جازان 47 الدمام 46 الهفوف 44 أبها 43 جدة 41 تبوك 41 رفحا 40 مكة المكرمة 39 بريدة 27 نجران 27 ظهران الجنوب 26 سراة عبيدة 24 وادي الدواسر 22 الطائف 20 بارق 20 حائل 20 حفر الباطن 20 المبرز 19 بيشة 18 الحرجة 18 بيش 17 خليص 17 صامطة 15 سبت العلاية 15 البشائر 14 أبوعريش 14 الكامل 14 تثليث 13 ينبع 13 الظهران 13 رجال ألمع 12 المجاردة 12 النماص 10 العيدابي 10 عرعر 10 عنيزة 10 العقيق 10 السليل 10 الخرج 9 عفيف 9 الزلفي 9 الأرطاوية 9 أحد المسارحة 9 القنفذة 9 المذنب 9 ساجر 8 الجبيل 8 قلوة 8 حريملاء 8 الليث 8 الوجه 7 الأسياح 7 الخبر 7 الدوادمي 7 البدائع 7 ضرما 7 شرورة 7 النعيرية 7 الخفجي 7 المظيلف 6 النبهانية 6 الرس 6 البجادية 6 خيبر 6 أملج Advertisements 6 العلا 6 أضم 5 الطوال 5 بدر الجنوب 5 مليجة 5 عيون الجواء 5 رياض الخبراء 5 صبيا 4 ثول 4 القوارة 4 البرك 4 أحد رفيدة 4 رابغ 4 بقيق 4 القحمة 4 مهد الذهب 4 حوطة بني تميم 4 فيفا 4 الحجرة 4 ثريبان 4 راس تنورة 3 سكاكا 3 الدلم 3 نمرة 3 القريات 3 الحناكية 3 الحريق 3 العويقيلة 3 وادي الفرع 2 الشعبة 2 بطحاء 2 الدائر 2 الشنان 2 الدرب 2 شواق 2 الباحة 2 القطيف 2 تبالة 2 ضرية 2 القوز 2 صفوى 2 دومة الجندل 2 المزاحمية 2 العيص 2 الدرعية 2 قرية العليا 2 الفرشة 1 رفائع الجمش 1 الرين 1 فرسان 1 عريعرة 1 الرويضة 1 الخاصرة 1 المجمعة 1 وادي بن هشبل 1 محايل 1 الخرمة 1 صوير 1 الشملي 1 الغزالة 1 نفي 1 العيون 1 تربة 1 تيماء 1 حقل 1 طبرجل 1 ليلى 1 القويعية 1 البكيرية 1 مرات 1 مركز حدود الحديثة 1 القرى 1 الحمنة 1 أم الدوم

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