“المسؤولية الاجتماعية” تُعلن تعليق جائزة الجمهور المثالي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 08:16 مساءً - ‏26 دقيقة مضت أخبار السعودية 19 زيارة

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في اتحاد الكرة تعليق جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

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وجاء قرار اللجنة نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي أدت إلى تعليق حضور الجماهير للمباريات.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة نزيه النصر، أن هذا القرار جاء انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الجائزة للواجهة في حال انتهت الظروف التي أدت لتعليقها.

يذكر أن اللجنة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن جائزتين للموسم الحالي، إحداها خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية والأخرى للجمهور المثالي؛ لإثراء الساحة الرياضية بالمبادرات ذات الأثر والاستدامة، كما تعزز من جوانب الانضباط والحضور وفعالية التشجيع.