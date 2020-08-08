“الجمارك” توضح المسؤول عن سلامة شحنتك القادمة من الخارج لحين تسليمها إليك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 08:16 مساءً - ‏29 دقيقة مضت أخبار السعودية 24 زيارة

أوضحت الهيئة العامة للجمارك – لكل من يقوم بعملية شراء من خارج المملكة – الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية سلامة الشحنة أو الطرد حتى وصوله إلى المشتري وتسليمه له.

وأضافت أنه بعد إتمام عملية مشترياتك عبر الإنترنت من الخارج، تتحمل شركة النقل السريع سلامة شحنتك لحين وصولها وتسليمها لك.

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وأشارت إلى أن الشركة مسؤولة أيضا عن فتح الطرد أو إغلاقه إن تطلب الأمر، وأن الجمارك لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الواقعة على الشحنات.