محمد بن مسعود - الدمام - رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث". فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة. 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 08:45 PM Advertisements "السلمي" يرزق بـ"غيث" "السلمي" يرزق بـ"غيث" رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث". فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة. الكلمات المفتاحية ، "السلمي" يرزق بـ"غيث" ،

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