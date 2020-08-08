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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي، الذي توفي غرقًا في مستنقع للمياه بوادي رنية، ووالديه إثر محاولتهما إنقاذه.
وسأل "الفيصل"، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين، بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
أمير مكة يعزي في وفاة الطفل "السبيعي" ووالديه غرقًا بـ"رنية"متعب البقمي الخليج 365 2020-08-08
قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي، الذي توفي غرقًا في مستنقع للمياه بوادي رنية، ووالديه إثر محاولتهما إنقاذه.
وسأل "الفيصل"، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين، بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
08:12 PM
قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي، الذي توفي غرقًا في مستنقع للمياه بوادي رنية، ووالديه إثر محاولتهما إنقاذه.
وسأل "الفيصل"، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين، بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
، أمير مكة يعزي في وفاة الطفل "السبيعي" ووالديه غرقًا بـ"رنية" ،
المصدر : الخليج 365
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