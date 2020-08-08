- 1/3
- 2/3
- 3/3
تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.
3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدةفهد العتيبي الخليج 365 2020-08-08
تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
07:25 PM
تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ 9140
تواصل الطائف، تسجيل ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
وتم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.
، 3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 3 وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.