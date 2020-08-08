، النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية ،

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أوضحت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية:
1/1/62- قيامه بممارسة التفحيط.
2/1/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3/1/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
4/1/62- قيادته للمركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
5/1/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (٥٠) كلم/ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من (١٢٠) كلم/ساعة فأقل.
6/1/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر (٣٠) كلم/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق(١٤٠) كلم / ساعة.
2/62- في الحادث المروري الذي ينتج عن إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يومًا فأقل، يُعد المتسبب في وقوع الحادث المروري مفرطاً في الحالات التالية:
1/2/62- عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عن إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العامة.
2/2/62- عدم تغطيته وتثبيته للحمولة المنقولة.
3/2/62- عدم قيامه بإبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق أو سماحه بعبورها من غير الأماكن المخصصة لها.
4/1/62- انشغاله عن الطريق أثناء القيادة.
النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائيةذياب الشمري الخليج 365 2020-08-08
أوضحت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية:
1/1/62- قيامه بممارسة التفحيط.
2/1/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3/1/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
4/1/62- قيادته للمركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
5/1/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (٥٠) كلم/ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من (١٢٠) كلم/ساعة فأقل.
6/1/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر (٣٠) كلم/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق(١٤٠) كلم / ساعة.
2/62- في الحادث المروري الذي ينتج عن إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يومًا فأقل، يُعد المتسبب في وقوع الحادث المروري مفرطاً في الحالات التالية:
1/2/62- عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عن إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العامة.
2/2/62- عدم تغطيته وتثبيته للحمولة المنقولة.
3/2/62- عدم قيامه بإبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق أو سماحه بعبورها من غير الأماكن المخصصة لها.
4/1/62- انشغاله عن الطريق أثناء القيادة.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
07:24 PM
أشارت إلى الحالات التي يكون فيها المتسبب متعديًا أو مفرطًا
أوضحت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية:
1/1/62- قيامه بممارسة التفحيط.
2/1/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3/1/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
4/1/62- قيادته للمركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
5/1/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (٥٠) كلم/ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من (١٢٠) كلم/ساعة فأقل.
6/1/62- تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر (٣٠) كلم/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق(١٤٠) كلم / ساعة.
2/62- في الحادث المروري الذي ينتج عن إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يومًا فأقل، يُعد المتسبب في وقوع الحادث المروري مفرطاً في الحالات التالية:
1/2/62- عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عن إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العامة.
2/2/62- عدم تغطيته وتثبيته للحمولة المنقولة.
3/2/62- عدم قيامه بإبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق أو سماحه بعبورها من غير الأماكن المخصصة لها.
4/1/62- انشغاله عن الطريق أثناء القيادة.
، النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية ،
المصدر : الخليج 365
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