شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للعام الجديد.. تعليم الرياض يسلم الكتب الدراسية للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادا للعام الدراسي الجديد . وأوضحت الإدارة أنه في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد .

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