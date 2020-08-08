شاهد.. لبنانيون يعلقون المشانق لـ نصر الله وسط بيروت

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

وثّقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، قيام مجموعة من اللبنانيين الغاضبين بإعلان محاكمة صورية لحسن نصر الله وأنصار حزب الله وعدد من المسؤولين؛ في وسط العاصمة بيروت.

وأظهر فيديو قيام المتظاهرين بصنع مشانق ووضعها حول أعناق بعض الأشخاص التي رسموها على نماذج خشبية وورقية منهم حسن نصر الله.

وشهدت شوارع بيروت غضبًا عارمًا بعد واقعة انفجار مرفأ بيروت؛ حيث تظاهر عدد كبير اليوم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

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يذكر أن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أعلن في وقت سابق أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلًا، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف المسؤول اللبناني أن حالة 20% من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.

وتواصل فرق الإنقاذ مسحها تحت الأنقاض بحثًا عن عشرات المفقودين.

وبدأت السلطات الأمنية والقضائية إجراءاتها مواكبة للتحقيقات الجارية بهدف الكشف عن ملابسات الانفجار فأوقفت حتى اللحظة 16 شخصًا للتحقيق معهم، وجمدت أرصدة مدراء الجمارك ومرفأ بيروت وعدد من المسؤولين في المرفأ.

وفي مطار بيروت تتواصل الهبات الدولية المرسلة من مؤسسات ودول عربية وغربية لإغاثة الشعب اللبناني.

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