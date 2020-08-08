الخطيب في أبها للاطلاع على المقومات الاستثمارية والسياحية

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

اطلع وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم، على مكونات مشروع “حدائق سما أبها” والمقومات السياحية والاستثمارية التي يضمها المشروع الواقع شمال مدينة أبها.

وقدم أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، نبذة عن المشروع الذي كلف أكثر من 12 مليون ريال بنسبة إنجاز 100%، حيث يشتمل على مسطحات خضراء تبلغ مساحتها أكثر من 145 ألف متر مربع ويحتوي على 120 جلسة عائلية ودورات مياه علاوة على المرافق العامة، وطرق يزيد مجموع أطوالها على 5 كم.

وأكد الدكتور الحميدي أن المشروع يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي يقودها أمير منطقة عسير، وبدعم من وزير البلديات، وتهتم بمبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم ومواكبتها للتخطيط العمراني.

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ثم زار الوفد “قلعة شمسان” التاريخية التي تعدّ من أبرز المعالم الأثرية في مدينة أبها، وعُرفت بمدفع رمضان الذي كان يُطلق من أعلى نقطة فيها، وتحتوي القلعة على ثلاثة أبراج دفاعية وشُيّدت بالأحجار التي جُلبت من مواقع قريبة، ويشير عدد من المصادر التاريخية إلى أن تاريخ الموقع يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وشملت الجولة كذلك مواقع سياحية واستثمارية مختلفة في عدة مواقع بمدينة أبها.

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