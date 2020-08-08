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2020-08-08 النيابة العامة توضح أنواع الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت النيابة العامة أنه حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه. Advertisements وأضافت أنه يتم إشعار النيابة العامة بالحادث المروري وترفع إليها ملف القضية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. ونشرت النيابة العامة قائمة بأنواع الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية كما يلي:



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