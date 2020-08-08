استشارية تغذية لـ” المواطن”: اهتموا بـ الأطعمة المعززة للمناعة

2020-08-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد إلى تعزيز الموائد بتناول الأطعمة المعززة للمناعة.

وأوضحت لـ “متابعات الخليج 365” أن هناك عدة مصادر غذائية لها دور حيوي في تقوية المناعة منها أطعمة فيتامين ج، لأها تساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعتبر خط الدفاع الأول في مكافحة العدوى، وأهم مصادرها اليوسفي، الجريب فروت، البرتقال، الليمون.

وأضافت أن تناول البروكلي يعزز المناعة لاحتوائه على المعادن والفيتامينات والألياف، كما أن الثوم يفيد في مكافحة العدوى ويبطئ من تصلب الشرايين ويساعد في خفض ضغط الدم، والزنجبيل الذي يقلل الالتهاب في الجسم ومضاد للغثيان ومقوى للمناعة ويخفف من الألم المزمن.

الأطعمة المعززة للمناعة تكافح العدوى

وأشارت الدكتورة أحمد إلى أن هناك أطعمة أخرى تعزز المناعة مثل السبانخ لكونها غنية بفيتامين ج، والعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين التي تزيد من قدرة جهاز المناعة في مكافحة العدوى ، كما ينصح بتناول الزبادي الطبيعي الذي لا يحتوي على نسبة من السكريات إذ يفيد في تنظيم عمل جهاز المناعة وتعزيز دفاعات الجسم ضد الأمراض لاحتوائه على فيتامين D ، كما يمكن تناول المكسرات المختلفة لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تعزز نظام المناعة في الجسم.

العسل والفواكه والرياضة

ونصحت بتناول العسل إذ يعد من الأطعمة الهامة التي تعمل علي تقوية الجهاز، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولذا ينصح بتناول ملعقة منه يوميا في الصباح ، مع التأكيد أنه يجب عدم التدخين ، والإكثار من الخضار والفواكه ، والنوم الصحي ، تجنب الضغوطات النفسية ، وممارسة الرياضة بانتظام.

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مقاومة وحماية الجسم

وفي السياق ذاته قدَّم خبراء الصحة نصائح للحصول على مناعة قوية لحماية الجسم من الأمراض، خصوصا في ظل جائحة «كورونا».

وأكد الخبراء أن الجهاز المناعي يلعب الدور الأهم في مقاومة الفايروس وحماية الجسم، وفقاً لموقع «فرويندين» الألماني.

وقال الخبراء إن الإنسان يمكن أن يحصل على جهاز مناعي قوي من خلال خمس خطوات، وهي:

1 – النوم الجيد:

قلة النوم تضعف الجهاز المناعي ويكون عرضة للأمراض، لذلك يجب أن ينام الشخص سبع ساعات على الأقل يوميا، وكشفت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يكونون عرضة لنزلات البرد أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم.

2 – المكسرات:

تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر المغنيزيوم تساعد على تهدئة الجسم والأعصاب، إضافة إلى الخضروات والفاكهة، ومن أفضل الأطعمة التي تحتوي على المغنزيوم السبانخ والمكسرات والفاصولياء.

3 – الحرارة المنخفضة:

أفادت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين ينامون في درجات حرارة منخفضة مناعتهم تكون أقوى ممن ينامون في غرف دافئة، وأكدت الدراسة أن الجسم يقوم بخفض درجة حرارته لتحضير الشخص للنوم، ويتسبب النوم في بيئة مرتفعة الحرارة بمقاومة هذه العملية التي يقوم بها الجسم، ما يؤدي إلى نوم غير مريح أو الإصابة بالأرق.

4 – تجنب القلق:

يؤدي القلق والضغط النفسي إلى إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول الذي يجعل الجسم يتأهب لمحاربة الضغط ويهمل الجهاز المناعي، الأمر الذي يقلل المناعة على المدى الطويل.

5 – ممارسة الرياضة:

أكد الأطباء ضرورة ممارسة النشاط الرياضي مثل المشي أو ركوب الدراجة لمدة نصف ساعة يوميا، الأمر الذي يساعد على تهدئة الأعصاب ويحمي الجسم من أمراض القلب وبعض أنواع الأمراض السرطانية.

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