تسجيل المواليد عبر منصة أبشر إلكترونيًا بـ 4 خطوات

تقدم وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية ودون حاجة لزيارة أحد مقرات أو مكاتب الأحوال المدنية في المملكة، ومن هذه الخدمات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ، والحصول على سجل الأسرة وشهادة الميلاد في المنزل ، وأوضحت الاحوال المدنية عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” طريقة تسجيل المواليد في المنصة وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وتوصيلهما للمنزل دون حاجة لزيارة مكاتبها وفروعها.

تسجيل المواليد عبر منصة أبشر

طريقة تسجيل المواليد الجديدة إلكترونيًا

وأوضحت الأحوال المدنية في تغريدتها أنه يمكن الاستفادة من خدمة تسجيل المولود إلكترونيًّا عبر منصة أبشر ، وذلك باتباع الخطوات التالية : – تسجيل الدخول إلى حساب طالب الخدمة في منصة أبشر باسم المستخدم وكلمة المرور .

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من تبويب خدماتي في منصة أبشر اختيار خدمات .

ثم الدخول للأحوال المدنية.

اختيار خدمة “تسجيل مولود”.

تعاون وجهود متواصلة

وكانت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية خلال فترة تعليق العمل والحضور إلى مقرات العمل، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية بسبب جائحة كورونا العالمية، استمرت في تقديم خدماتها الإلكترونية وأصدرت خلال تلك الفترة أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث)، عبر أبشر وإيصالها إلى منازلهم عن طريق الشريك الاستراتيجي “البريد السعودي”.

واشارت الأحوال المدنية إلى أنه تم تخصيص 13 مركز في أنحاء المملكة لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات ويشغلها فريق متخصص من منسوبي الأحوال المدنية.

شركاء الأحوال المدنية

وتقدم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدماتها للمواطنين إلكترونيًا، إضافة وبالتعاون مع شركاء وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي)، إيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

وياتي هذا التوسع في تقديم الخدمات والتحول الرقمي في إطار تسهيل المعاملات والإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد والاستغناء عن الورق ، مما يسهم في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.