شكرا لقرائتكم خبر تسليم الكتب لجميع المدارس الابتدائية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادا للعام الدراسي الجديد. وأوضحت الإدارة أنه في هذا الأسبوع ستنفذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسليم الكتب لجميع المدارس الابتدائية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.