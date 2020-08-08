شكرا لقرائتكم خبر تسليم الكتب لجميع المدارس الابتدائية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الإدارة أنه في هذا الأسبوع ستنفذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
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