شكرا لقرائتكم خبر 872 جولة رقابة صحية على منشآت الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف 872 جولة أسفرت عن إغلاق 7 منشآت وتحرير 45 مخالفة، ومصادرة 120 طبق حلوى مجهول المصدر، وإغلاق 43 بلاغا.

وبلغ إجمالي رخص البناء التي أصدرتها الأمانة خلال تلك المدة 27 رخصة، منها 21 سكنية، و3 تجارية، و2 سكنية تجارية، ورخصة واحدة حكومية، أما إدارة الرخص المهنية فأصدرت 282 رخصة تجارية، كما أنهت نقل ملكية 22 رخصة، و52 طلب رخصة قديمة، كما ألغت 5 رخص، إضافة إلى تعديل 4، وتجديد 2.

من جانبها أنهت إدارة صيانة الكهرباء والإنارة صيانة 8 متنزهات، و479 وحدة إنارة، و50 محولا، فيما أنجزت إدارة صيانة الطرق والمرافق سفلتة 15 ألف م2، وأرصفة 1500 م2، إلى جانب ترقيعات حفر بمساحة 2500 م2.

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وتمكنت إدارة النظافة من رفع 7846 طنا من النفايات، ونحو 3 آلاف م3 من مخلفات الهدم والبناء، وذلك من خلال 662 كادرا، و119 آلية ومعدة، وطهرت وعقمت 325 موقعا، ونظفت وطهرت 495 موقعا من مخلفات الذبائح.

فيما أنهت الإدارة العامة للإصحاح البيئي تطهير عدد من الحاويات باستخدام 216 لترا من المعقمات، و75 لتر رذاذ متناه، فيما نفذ مختبر الأمانة 72 جولة، وبلغ عدد العينات المفحوصة 458 عينة، منها 447 سليمة و11 غير سليمة، كما أتلفت 68 كجم من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان، حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في جميع الأنشطة التابعة للأمانة، وفقا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة.