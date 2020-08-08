شكرا لقرائتكم خبر منظفات غير آمنة بمغاسل ملابس في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارة شؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أخيرا تجاوزات للاشتراطات في بعض المغاسل تمثلت في استخدام مواد تنظيف غير آمنة، ومخالفات أخرى.

وأوضحت البلدية في بيانها أمس أنها تواصل الحملات الرقابية على مغاسل الملابس لضبط كل المخالفات والتجاوزات، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة ثانية رصدت بلدية الغزة الفرعية مخالفات في متاجر ومراكز لبيع المواد الغذائية، تمثل أبرزها في تجهيزات المنشأة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية، حيث طبقت لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أنه نفذت حملات رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات على المنشآت الغذائية، تمثلت في مخالفة شروط المبنى والتجهيزات، وسوء تداول المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى إتلاف 120 كجم من الخضراوات لسوء الحفظ وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى وجود عمالة بدون شهادات صحية.

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وأشار إلى أنه جرى إغلاق 5 منشآت غذائية لعدم وجود رخص نظامية، إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية لنشاط المستودعات، مؤكدا تطبيق لائحة الغرامات بالحد الأعلى.

وأكد العبيد على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

أبرز مخالفات المغاسل: